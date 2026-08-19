Video Yaşam Serik'te VİP minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Serik'te VİP minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Serik'te VİP minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

19 Ağustos 2026 17:56

Antalya'nın Serik ilçesinde VİP minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı. Araçta bulunan 5 kişilik turist aile ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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