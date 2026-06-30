Video Yaşam Silivri'de zorla götürülmeye çalışılan kadın: 'Beni öldürecek, yardım edin' | Video
Silivri'de zorla götürülmeye çalışılan kadın: 'Beni öldürecek, yardım edin' | Video

Silivri'de zorla götürülmeye çalışılan kadın: 'Beni öldürecek, yardım edin' | Video

30 Haziran 2026 15:45

Silivri'de yanındaki kişi tarafından kolundan çekilerek zorla götürülmek istenen kadın 'Beni öldürecek, yardım edin' diyerek çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüphelinin olay yerinden ayrılırken kadında kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, 28 Haziran gece saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi, iddiaya göre tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı. Kadın, "Beni öldürecek. Ne istiyorsun benden? İstemiyorum seni. Yardım edin, polisi arayın" diye bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi olaya müdahale etmek istedi. Müdahaleye tepki gösteren şüpheli, bir süre telefonla görüştükten sonra kadını kaldırımda bırakarak olay yerinden ayrıldı. Kadın ise ayağa kalkarak sokaktan koşarak uzaklaştı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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