Video Yaşam Elazığ’da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ’da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı

30 Haziran 2026 17:31

Elazığ’da iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonların birinin dorsesi yerinden çıkarken 1 kişi yaralandı.

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