Video Magazin Klip kızını Instagram’dan bulmuştu! Sinan Akçıl’dan Buçe Yavuz’a sürpriz!
Klip kızını Instagram’dan bulmuştu! Sinan Akçıl’dan Buçe Yavuz’a sürpriz!

Klip kızını Instagram’dan bulmuştu! Sinan Akçıl’dan Buçe Yavuz’a sürpriz!

30 Haziran 2026 23:27

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, ‘Bir Dakika Daha Dur’ şarkısına klip çekti. Sinan Akçıl, şarkısının klip kızını Instagram’dan buldu. Avustralya’da yaşayan Buçe Yavuz’a DM’den yazan Akçıl, İstanbul’a çağırdı. Klipte bir ressamı canlandıran Akçıl, Buçe’ye bir de sürpriz yaptı. İşte o anlar!

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