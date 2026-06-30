Trabzon'un incisi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen
30 Haziran 2026 23:52
Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, her mevsim sunduğu eşsiz manzaralarına bir yenisini daha ekledi. Akşam saatlerinde gökyüzünün büründüğü renk cümbüşü, bölgedeki yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşattı.
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