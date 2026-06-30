Giresun’da trafik kazası: 1 yaralı
30 Haziran 2026 22:19
Giresun'un Eynesil ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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