Pazara giren kadın sürücü, lüks aracıyla tezgahı darmadağın etti | Video

01 Temmuz 2026 10:19

Aydın’ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücü, otomobiliyle semt pazarına girerek tezgahlardaki karpuzları ezdi. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.