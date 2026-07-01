Video Yaşam Pazara giren kadın sürücü, lüks aracıyla tezgahı darmadağın etti | Video
Pazara giren kadın sürücü, lüks aracıyla tezgahı darmadağın etti | Video

Pazara giren kadın sürücü, lüks aracıyla tezgahı darmadağın etti | Video

01 Temmuz 2026 10:19

Aydın’ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücü, otomobiliyle semt pazarına girerek tezgahlardaki karpuzları ezdi. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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Olay, Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi 106 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 123 Sokak üzerinden otomobiliyle gelen kadın sürücü, 106 Sokak'ta Salı günleri kurulan tarihi semt pazarı ile karşılaştı. Aracıyla geri manevra yapmayan ve alkollü olduğu öne sürülen kadın, otomobiliyle pazar alanına daldı. Dönüş yaptığı alandaki karpuz tezgahını bozan ve karpuzları ezen sürücü, vatandaşların tepkisine aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin pazar tezgahlarının bulunduğu alana girdiği, yerde bulunan karpuz ve kavunları aracın altına alarak ezdiği anlar yer aldı. Çevrede bulunan pazarcı esnafı ile vatandaşlar da duruma tepki gösterirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Ürünleri telef olan pazarcı esnafı ise maddi zarar oluştuğunu belirtti. Çevrede kısa süreli paniğe neden olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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