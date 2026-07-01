Pazara giren kadın sürücü, lüks aracıyla tezgahı darmadağın etti | Video
01 Temmuz 2026 10:19
Aydın’ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücü, otomobiliyle semt pazarına girerek tezgahlardaki karpuzları ezdi. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
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