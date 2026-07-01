Narkotik operasyonunda şoke eden görüntü: Scooter bataryasında peçeteye emdirilmiş uyuşturucu bulundu! | Video
01 Temmuz 2026 11:02
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, elektrikli scooterın batarya bölümüne gizlenen peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ile fubinica maddesi ele geçirildi.
Aramalarda, scooterın batarya bölümüne özel olarak oluşturulan zulada 260 gram fubinica ile sentetik kannabinoid emdirilmiş 1 adet peçete ele geçirildi. Ele geçirilen 260 gram fubinica maddesinden yaklaşık 26 kilo bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebildiğinin değerlendirildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan çocuk hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan adli işlem başlatıldı.
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