Video Yaşam Kamyonete çarpmamak için fren yaptı, devrilen motosikletiyle böyle sürüklendi | Video
Kamyonete çarpmamak için fren yaptı, devrilen motosikletiyle böyle sürüklendi | Video

Kamyonete çarpmamak için fren yaptı, devrilen motosikletiyle böyle sürüklendi | Video

01 Temmuz 2026 10:39

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan kapalı kasa kamyonete çarpmamak için ani fren yapınca devrildi. Kontrolden çıkarak motosikleti ile birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Kaza; Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametinden gelip İbrahim Sözen Gençlik Merkezi istikametine seyir halindeki Seher S.'nin kullandığı motosiklet Adliye kavşağına geldiğinde Çetin Emeç Caddesine giren Menderes A.'nın kullandığı kapalı kasa kamyonete çarpmamak için fren yaptı. Ani fren ile motosikletin kontrolünü kaybeden Seher S. devrilerek sürüklenmeye başladı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Seher S., tedavisini yaptırmak üzere kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
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