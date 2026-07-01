Kamyonete çarpmamak için fren yaptı, devrilen motosikletiyle böyle sürüklendi | Video
01 Temmuz 2026 10:39
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan kapalı kasa kamyonete çarpmamak için ani fren yapınca devrildi. Kontrolden çıkarak motosikleti ile birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.
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