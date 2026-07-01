Yoğunluktan yararlanarak cep telefonunu böyle çaldı: Avcılar'da metrobüste yankesicilik anları kameraya yansıdı | Video 01 Temmuz 2026 10:45 İstanbul Avcılar'da metrobüste bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 10 Mayıs'ta Avcılar'da meydana geldi. Metrobüste harekete geçen hırsız, yoğunluktan faydalanarak F.E.D. (17) isimli şahın telefonunu çaldı. O anlar ise metrobüs içindeki kameraya yansıdı. Hırsızlık olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Telefonun metrobüs içerisinde yankesicilik yöntemiyle çalındığı tespit edilirken, olayın şüphelisi olduğu belirlenen S.U. (49) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli "yankesicilik" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.