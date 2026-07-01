Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un flaş görüntüleri ortaya çıktı: Meğer eski sevgilisini öldüresiye… | Video
01 Temmuz 2026 11:42
Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini bavulla taşıyan katil Cemil Koç'un eski sevgilisi Ejegul Ovezova'ya şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde, Ovezova'nın ellerinden ve ayaklarından bağlanarak darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, şiddet anlarının Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen Ayşe Tokyaz Cinayeti davasına da delil olarak sunulduğu belirtildi.
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