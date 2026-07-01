Video Yaşam İzmir’de zehir tacirlerine büyük darbe: 121 bin 816 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi | Video
İzmir’de zehir tacirlerine büyük darbe: 121 bin 816 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi | Video

İzmir’de zehir tacirlerine büyük darbe: 121 bin 816 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi | Video

01 Temmuz 2026 09:23

İzmir’in Bornova ve Konak ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 121 bin 816 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmala yürüttü. Ekipler, Bornova ve Konak ilçelerinde bulunan iki ayrı adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı ve bu maddelerin sokak satıcılarına dağıtılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 121 bin 816 adet uyuşturucu nitelikli hap ile bu hapların yapımında kullanılan 44 kilo 694 gram hammadde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Ö.U. ve S.K. isimli iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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