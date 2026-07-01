İzmir’de zehir tacirlerine büyük darbe: 121 bin 816 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi | Video
01 Temmuz 2026 09:23
İzmir’in Bornova ve Konak ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 121 bin 816 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 121 bin 816 adet uyuşturucu nitelikli hap ile bu hapların yapımında kullanılan 44 kilo 694 gram hammadde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Ö.U. ve S.K. isimli iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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