İzmir’de zehir tacirlerine büyük darbe: 121 bin 816 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi | Video

01 Temmuz 2026 09:23

İzmir’in Bornova ve Konak ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 121 bin 816 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.