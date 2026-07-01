Mardin'de akrabalar arasında silahlı çatışma: 'Bu bir kavga değil, planlı vahşet' | Video 01 Temmuz 2026 14:45 Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 37 yaşındaki Şersuvar K., olay günü yaşananları İHA muhabirine anlattı. Olayın planlı olduğunu iddia eden Koyun, "Bunların hepsi planlayarak ve tasarlayarak, iştirak halinde yapılmıştır. Bu bir kavga değil, bu bir vahşet" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 15 Haziran'da Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Şersuvar K. (37), Ramazan K. (60), Bünyamin D. (23), Mikail D. (27) ve Zeynelabidin D. (48) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, tarafların araçlardan inerek birbirlerine ateş açtığı, tekme ve yumruklarla kavga ettiği, yerde bulunan bir kişinin ise uzun süre darp edildiği görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheliye ev hapsi verildi.



"ARAMIZDA HUSUMET YOKTU, TARLAMIZI BİÇMEYE KALKTILAR"

Kentteki bir hastanede tedavisi süren Şersuvar K., İHA muhabirine yaptığı açıklamada, tarafların akraba olduğunu belirtti. Koyun, "Biz akrabayız, dayı-yeğeniz. Aramızda herhangi bir husumet yoktu. Bunlar bizim buğday tarlamızı biçmeye kalktılar. Ben ve babam jandarmaya gidip yazılı ifade verdik. Babam daha önce uzun namlulu silahlarla tehdit edildiği için savcılığa ifade vermişti. Malımıza ve mülkümüze göz koymuşlardı. Jandarmaya gittik, babamın ifadesini aldılar ve savcılık kararıyla durduruldu. Babamla eve geldik. Saat 10.00 gibi babam beni aradı, Mardin'e savcılığa gideceğimizi söyledi. Saat 12.00 gibi babamı almaya gittim. Babamın sürekli kullandığı araç yoktu, babamın eşi hastaneye gitmişti" dedi.

Olay günü babasıyla savcılığa gitmek üzere yola çıktıklarını ifade eden Koyun, "Ben gidip babamı alıp evden çıktığım zaman ana yolda A.D'nin oğlu C.D. beyaz arabayla yavaş yavaş seyrediyordu. Derik tarafına gidiyordu. Biz de Mardin'e gidiyorduk. Eğer Mardin tarafına gitseydik takip edilecektik, Kızıltepe üzerinden gitseydik yine takip edilecektik. Ben aynadan da bakıyordum. Jandarmayı geçtiğimde, petrolü geçinceye kadar her iki araç da arkamda değildi. Zeytindiyar tabelası yakınına vardığımda önümde 2-3 araç vardı. Bunlar beni sıkıştırmaya başladılar. Sürekli üstüme kırdılar. C.D. el hareketi yapıyordu, dur diye. Sürekli üstüme kırdı arabayı. Yakında bulunan bir düğün salonunun yakınından dönmeye çalıştım. Oradan jandarmaya gelecektim. Döndüğüm esnada birinci araç direkt arabama vurup şarampole yuvarlamaya çalıştı. Lastiğimize ve arabaya ateş ettiler. İlk önce onlar ateş etti. Ondan sonra hepsi toplu bir şekilde bana ve babama yöneldiler. O sırada arka sağ cam ve arka sağ lastiğe silah sıktılar, iki el ateş ettiler. Ardından hepsi arabanın üzerine çullanmaya başladı" diye konuştu.



"BABAMA ARABAYLA ÇARPTILAR, BENİ SOPALARLA DARP ETTİLER"

İlk ateşin karşı taraftan açıldığını öne süren Koyun, şunları kaydetti:

"Babam kapıyı açtı, ben de kapıyı açıp indim ve aralarına girdim. Onlarla konuşmaya çalıştım, 'ayıptır, böyle yapmayın, dayı-yeğeniz' dememe rağmen M.D. araçla bana çarparak yolun ortasına attı. Diğerleriyle birlikte sopayla bana saldırmaya başladılar. M.D. arabayla babama yönelmeye çalıştı, ellerinde silah vardı. Ben de onlara 'sıkın, bu işi bitirin, beni öldürün' dedim. Elimi göğsüme doğrultup 'beni öldürün' dedim. Bu sırada 6-7 kişi sopalarla bana yönelip başıma vurdu. Ağır şekilde yaralandım, kan kaybettim. Ondan sonra M.D. arabayla babama yöneldi, sürekli babamı ezmeye çalışıyordu. Babamın ruhsatlı silahı vardı. Babam üzerimize gelenlere doğru sağa sola ateş etti. M.D. 2-3 kez arabayla babama çarptı. En son babam yere düştü ve düştükten sonra bu sefer beni bırakıp babama saldırdılar. A.D. aracını babamın çok yakınına çekti. A.D. sürekli babamın yüzüne, kafasına, iç organlarına vuruyordu. Küçük kardeşleri V.D. geldi, yanında üç kişi daha vardı, onları tanımıyorum. V.D. indiği gibi tabancanın dipçiğiyle alnıma vurdu. Sonra direkt babama yöneldi. Orada A.D.'nin 4-5 el ateş ettiğini gördüm. Yerden kalktığımda susturucu takılı silah V.D.'nin elindeydi. Her iki bacağımdan ateş etti. Ben ve V.D. boğuşurken A.D.'nin küçük oğlu hem benim hem babamın boğazımıza ve gözümüze biber gazı sıktı. Ondan sonra bir şey görmedim, sadece sesler vardı. Çevredekilere 'Bunlar bize saldırdı, onların mermisi bittiği için biz müdahale ettik' diye anlatıyorlardı.''



"PLANLI YAPILDI, ADALET İSTİYORUM"

Olayın planlı olduğunu iddia eden Koyun, "Bunların hepsi planlayarak ve tasarlayarak, iştirak halinde yapılmıştı. Akşamdan hepsini planlamışlar. Diyarbakır'daki bütün akrabalarını çağırmışlar. Bu işin içerisinde Tepebağ muhtarının da parmağı vardır. Bu herhangi bir kavga değil, hepsi planlı. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Adalet Bakanımızın bu işin peşine düşmesini istiyorum. Bu işin peşini bırakmayın. Bu bir kavga değil, bu bir vahşet" ifadelerini kullandı.