İş yerini kurşunlayıp kaçmaya çalıştı: Bekçi, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliyi bacağından vurdu | Video 01 Temmuz 2026 13:38 Şişli’de bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen A.E. (22), kaçmaya başladı. Silah seslerini duyan bekçiler, takip ettikleri şüpheliyi ‘dur’ ihtarına uymaması üzerine bacağından vurarak yakaladı. Olay anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 29 Haziran Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede dolaşan bekçiler silah seslerini duyarak olay yerine doğru yöneldi.

'DUR' İHTARINA UYMADI, BACAĞINDAN VURDU

Bekçiler, elinde silah bulunan A.E.'ye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmayı sürdüren şüpheli, takip sırasında bekçi tarafından silahla bacağından vuruldu. Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin silahlı saldırının ardından koşarak kaçtığı, bekçinin peşinden koşarak takip ettiği, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliye ateş ederek bacağından vurduğu, etkisiz hale getirilen şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına aldığı anlar yer aldı. Şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.