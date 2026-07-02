Alanya'da otelin çatı katında yangın çıktı | Video

02 Temmuz 2026 08:40

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 yıldızlı bir otelin çatı katında gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otelde konaklayan misafirler tedbir amacıyla tahliye edildi.