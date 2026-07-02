Video Yaşam Yangını söndürmek için komşular seferber oldu: Çocuklar, su bidonlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı | Video
Yangını söndürmek için komşular seferber oldu: Çocuklar, su bidonlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı | Video

Yangını söndürmek için komşular seferber oldu: Çocuklar, su bidonlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı | Video

02 Temmuz 2026 09:11

Aksaray’da bir kreşin bahçesinde çıkan yangın, bitişiğindeki evlerin bahçelerine ve yola sıçradı. Çocuklar ellerindeki bidonlarla, çevredeki vatandaşlar da kürek ve bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etti.

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Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bir kreşin bahçesinde kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede bahçeyi saran alevler, bitişikteki evlerin bahçelerine ve yola da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelene kadar çocuklar ellerine geçirdikleri bidonlarla, vatandaşlar ise bahçe hortumu ve küreklerle yangına müdahale etti. Alevlerin arasında yoğun çaba sarf eden çocukların ve vatandaşların o anları anbean kameralara yansıdı. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle itfaiye ekipleri gelmeden söndürüldü.

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