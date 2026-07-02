Video Yaşam Balkondaki saksının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı! Vatandaşlar müdahale etti | Video
Balkondaki saksının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı! Vatandaşlar müdahale etti | Video

Balkondaki saksının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı! Vatandaşlar müdahale etti | Video

02 Temmuz 2026 09:57

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde balkonda bulunan saksının ısınması sonrası çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan Yüksel Yazıcı'ya ait 7 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı. Balkonda bulunan saksının sıcak havada aşırı ısınması sonrasında çıkan yangını çevredeki vatandaşlar fark etti. Evin kilitli olması sebebiyle vatandaşlar, forklift yardımıyla birinci kattaki balkona ulaşarak saksı ve balkonda bulunan diğer yanan malzemeleri dışarıya attı. Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar, kova ile balkondaki yangını eve sıçramadan söndürdü.
Yangın nedeniyle balkonda maddi hasar oluştu.
Balkonda çıkan yangını söndüren Mehmet Çeliler, "Saksıların dibinden gazete kağıdı varmış. O da alışınca altında da birikintiler bulunuyor. Bu yüzden kıvılcım atıyor. Kıvılcım atınca da yangın çıkmış. Bunu da arkadaşlar görüyor, sonrasında bizlere ve itfaiyeye bilgi vermişler. Sağ olsun arkadaşımız bizi forklift ile kaldırdı. Bizde balkondan yangına müdahale ettik, itfaiye gelmeden çok şükür yangını söndürdük. İtfaiyenin de gelmesine gerek kalmadı. Şu anda söndürme çalışmalarını bitirdik" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video 01:29
Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 11:43
Kontrolsüz şekilde yan yola giren otomobil felakete sebep oldu: Motosiklet sürücüsü yola savruldu! | Video 00:31
Kontrolsüz şekilde yan yola giren otomobil felakete sebep oldu: Motosiklet sürücüsü yola savruldu! | Video 02.07.2026 | 11:42
Önce park halindeki araçlara daha sonra genç kadına çarptı: Ağır yaralanan kadın yoğun bakımda | Video 05:32
Önce park halindeki araçlara daha sonra genç kadına çarptı: Ağır yaralanan kadın yoğun bakımda | Video 02.07.2026 | 10:57
Bataryası değişecekti, bir anda alev aldı: Telefon tamircisi canını zor kurtardı | Video 02:39
Bataryası değişecekti, bir anda alev aldı: Telefon tamircisi canını zor kurtardı | Video 02.07.2026 | 10:42
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ölmüş, oğlu ise ağır yaralıydı: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti | Video 01:18
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ölmüş, oğlu ise ağır yaralıydı: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti | Video 02.07.2026 | 10:35
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu çaldı! Hırsızlıktan iki ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı | Video 03:46
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu çaldı! Hırsızlıktan iki ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı | Video 02.07.2026 | 10:27
’Var Mısın Yok Musun’a stratejileriyle damga vurdu! | Video 16:16
'Var Mısın Yok Musun'a stratejileriyle damga vurdu! | Video 02.07.2026 | 10:26
Şanlıurfa’da silahlı saldırı kamerada; 1 yaralı | Video 00:38
Şanlıurfa'da silahlı saldırı kamerada; 1 yaralı | Video 02.07.2026 | 10:04
Balkondaki saksının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı! Vatandaşlar müdahale etti | Video 00:48
Balkondaki saksının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı! Vatandaşlar müdahale etti | Video 02.07.2026 | 09:50
İzmir’de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 00:22
İzmir'de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 02.07.2026 | 09:41
Hatay’da inanılmaz olay: Aracın lastiği patlayınca başka aracın yedek lastiğini çaldılar! | Video 00:30
Hatay'da inanılmaz olay: Aracın lastiği patlayınca başka aracın yedek lastiğini çaldılar! | Video 02.07.2026 | 09:28
Abartı egzoz kullanan 9 motosikletliye 1 milyon 350 bin TL ceza | Video 00:21
Abartı egzoz kullanan 9 motosikletliye 1 milyon 350 bin TL ceza | Video 02.07.2026 | 09:17
Yangını söndürmek için komşular seferber oldu: Çocuklar, su bidonlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı | Video 03:01
Yangını söndürmek için komşular seferber oldu: Çocuklar, su bidonlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı | Video 02.07.2026 | 09:03
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: Sürücünün yaralandığı kaza anı kamerada 00:56
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: Sürücünün yaralandığı kaza anı kamerada 02.07.2026 | 08:55
Ankara’da 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi bazanın altından çıktı | Video 00:18
Ankara’da 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi bazanın altından çıktı | Video 02.07.2026 | 08:49
İzmir’de otoparkta yangın çıktı: 50 motosiklet ve 12 araç yandı | Video 02:19
İzmir'de otoparkta yangın çıktı: 50 motosiklet ve 12 araç yandı | Video 02.07.2026 | 08:47
215 metrelik boru döşeme gemisinin geçişi sebebiyle boğaz hattı çift yönlü trafiğe kapatıldı | Video 05:37
215 metrelik boru döşeme gemisinin geçişi sebebiyle boğaz hattı çift yönlü trafiğe kapatıldı | Video 02.07.2026 | 08:41
Alanya’da otelin çatı katında yangın çıktı | Video 05:36
Alanya'da otelin çatı katında yangın çıktı | Video 02.07.2026 | 08:36
TEM Otoyolu’nda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı 00:31
TEM Otoyolu’nda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı 01.07.2026 | 23:43
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı 01:09
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı 01.07.2026 | 22:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA