Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: Sürücünün yaralandığı kaza anı kamerada 02 Temmuz 2026 08:57 Amasya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hacı İlyas Mahallesi Hüseyin Nihal Adsız Caddesi'nde meydana geldi. Hastane randevusuna gitmek üzere yola çıkan Alev B. yönetimindeki 48 JL 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan iki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.