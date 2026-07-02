Hatay'da inanılmaz olay: Aracın lastiği patlayınca başka aracın yedek lastiğini çaldılar! | Video
02 Temmuz 2026 09:34
Hatay'da gece saatlerinde araçlarının lastiği patlayan ve açık lastikçi bulamayan şahıslar, park halindeki aracın yedek lastiğini çaldılar. Olay anı an be an güvenlik kamerasına yansırken 5 şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
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