Hatay'da inanılmaz olay: Aracın lastiği patlayınca başka aracın yedek lastiğini çaldılar! | Video

02 Temmuz 2026 09:34

Hatay'da gece saatlerinde araçlarının lastiği patlayan ve açık lastikçi bulamayan şahıslar, park halindeki aracın yedek lastiğini çaldılar. Olay anı an be an güvenlik kamerasına yansırken 5 şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.