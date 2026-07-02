Önce park halindeki araçlara daha sonra genç kadına çarptı: Ağır yaralanan kadın yoğun bakımda | Video 02 Temmuz 2026 11:04 Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra kapı önünde ablasını bekleyen Zahide Diyar Demirbaş (24)'a çarptı. Ağır yaralanan Demirbaş'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan sürücünün 4 polis memuruna mukavemette bulunduğu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 30 Haziran salı günü saat 22.55 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Posta Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NPG 872 plakalı otomobilin sürücüsü, caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra kapı önünde ablasını bekleyen 24 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demirbaş'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kadının yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınarak karakola götürülmek istenen sürücünün, 4 polis memuruna mukavemette bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Zahide Diyar Demirbaş'ın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin park halindeki araçlara ardından da Demirbaş'a çarptıktan sonra başka otomobillere çarparak durabildiği görüldü. Öte yandan, sürücünün kazadan dakikalar önce aynı caddede hızla ilerlediği ve birkaç kez son anda kazaya karışmaktan kurtulduğu anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yüksek hızla seyretmesi ve trafikte tehlike oluşturduğu anlar yer aldı.

'HASAR ALMADIĞI YERİ KALMADI'

Zahide Diyar Demirbaş'ın annesi, ''Başka annelerin içi yanmasın. Bu savcının hiç mi evladı yoktur, benim kızım 2 gündür yoğun bakımda yatıyor. Hasar almadığı yeri kalmadı'' ifadelerini kullandı.

'UYUŞTURUCUYA DAİR ŞEYLER TOPLANMIŞ'

Zahide Diyar Demirbaş'ın ablası Zilan Demirbaş, "Kız kardeşim kapının önündeydi, çocukları arabaya bindirecektik. Ben yeğenlerimi almaya aşağı indim. Aşağıdan bir ses duyduk. Yukarı çıktığım zaman kız kardeşimin iki aracın arasında sıkıştığını gördüm. Daha sonrasında kardeşime çarpan arkadaş dalga geçer gibi, 'Abla iyi, abla konuşuyor' bu tarz beni sakinleştirmeye çalışıyor ki daha sonrasında kız kardeşime onun çarptığını gördüm. Sanki suçlu o değilmiş gibi daha sonrasında kaçtı. Ben olay esnasında polise şikayetçi olduğumu söyledim. Telefon numaramı da verdim ve hastaneye geldim. Benim kız kardeşim yoğun bakımda. Ciddi kırıkları var, iç kanaması var, ameliyata alındı. Ailecek kız kardeşimin başındayken karakola özel olarak gidip ifade vermemi kimse beklemesin. Ben olay esnasında tutanak tutulurken şikayette bulundum. Ben bugün karakoldan arandım. Bir memur arkadaş, numarası bende var, savcı aratmış galiba. Hastaneyi aramışlar, bilgi alamamışlar. Beni aradılar. Numaramı vermiştim ben. Bana olayın ciddiyetini sordular, söyledim. Neden soruyorsunuz diye sorduğumda da 'Savcı tutukluluk kararı için sizden bilgi almak istiyor' dedi. Ben durumun ciddiyetini zaten belirttim. Belirtmeme rağmen 'Tutuklayacaklar' tarzında da benimle konuştular. Benim içim o yüzden rahattı. Ben o yüzden karakola gidip danışmadım, beni karakoldan bu tarz arandığım için. Çocuğu almaya gittikleri zaman 4 tane memur arkadaşa saldırmışlar. Çocuk alkol etkisindeydi ki zaten yanındaki reşit olmayan kız arkadaşı ifade verdiğinde çocuğun alkol aldığını söylüyor. Hatta 'Yavaşla, bak bu kadar hızla gitme bu ara sokakta' tarzında. Dediğim gibi çocuk alınırken memurlara saldırıyorlar. Çocuk alkol etkisinde ve biz madde etkisinden şüpheleniyoruz. Çünkü oradaki söylenenlere göre arabanın etrafında paket içerisinde uyuşturucuya dair şeyler toplanmış. Ben çocuğun kanında da olduğunu düşünüyorum onun. Savcı, bugün adli kontrolle serbest bıraktı. Leğen kemiğinde kırık var, kolu kırık, bacağı kırık, çenesi boydan boya dikişli, iç kanaması, mesanesi patlamış, diyaframda hasar var, akciğerin bir tarafında sönme, bir tarafında kan toplanmış, karaciğerinde ezilmeler var ve şu an hayati riski devam ediyor. Buna sebep olan arkadaş elini kolunu sallayarak, sözde adli kontrol şartıyla, yurt dışı yasağı ile elini kolunu sallayarak çok rahat bir şekilde çıkıyor" ifadelerini kullandı.