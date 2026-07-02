Video Yaşam 'Var Mısın Yok Musun'a stratejileriyle damga vurdu! | Video
'Var Mısın Yok Musun'a stratejileriyle damga vurdu! | Video

'Var Mısın Yok Musun'a stratejileriyle damga vurdu! | Video

02 Temmuz 2026 10:29

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 14.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

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Programın 14. bölüm yarışmacısı İstanbullu Taha Günaydın oldu. 32 yaşındaki Taha, kazanacağı parayla eşiyle birlikte hayalindeki arabayı almayı hedefledi.

15 numaralı kutuyla yarışan Taha, daha ilk turda yaptığı istatistik hesaplarıyla dikkat çekti. Peş peşe açtırdığı dört mavi kutuyla oyuna mükemmel bir başlangıç yapan Taha, stüdyodaki arkadaşlarının kafasını karıştıran stratejileriyle bölüme damga vurdu. Yarışma boyunca eşi Merve ile olan eğlenceli diyaloglarıyla dikkat çeken Taha, eşinin kendisine harçlık verdiğini anlatarak izleyenleri güldürmeyi başardı. 2. turda ilk 5 milyon TL'lik kutuyu kaybeden Taha, 3. turda ise hem 3 milyon TL'yi hem de ikinci 5 milyon TL'yi açtırarak büyük şok yaşadı. Buna rağmen moralini kaybetmeyen Taha, ilerleyen turlarda peş peşe bulduğu mavi ve küçük sarı kutularla oyunda kalmayı başardı. Son turda Feyza'nın kutusundan 10 TL'nin çıkmasıyla büyük avantaj yakalayan Taha, tur sonunda gelen 1 milyon 75 bin TL'lik banka teklifine "varım" dedi ve yarışmadan bu tutarı kazanarak ayrıldı. Gecenin sonunda kendi kutusundan 500.000 TL çıktı.

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