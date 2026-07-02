Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı | Video
02 Temmuz 2026 12:29
Tokat’ın Erbaa ilçesinde demir kapıya sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana geldi. Dışarıdan köpek sesi geldiğini duyan Fatih Konyar, sesin geldiği yeri kontrol ettiği sırada bir köpeğin apartmanın girişindeki demir kapıya sıkıştığını fark etti. Kendi imkanlarıyla köpeği yerinden çıkartamayan Konyar, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarılan kopek yapılan kontrollerin ardından salıverildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı | Video 02.07.2026 | 12:26
02:02
01:29
Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 11:43
00:31
05:32
02:39
01:18
03:46
16:16
'Var Mısın Yok Musun'a stratejileriyle damga vurdu! | Video 02.07.2026 | 10:26
00:38
Şanlıurfa'da silahlı saldırı kamerada; 1 yaralı | Video 02.07.2026 | 10:04
00:48
00:22
İzmir'de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 02.07.2026 | 09:41
00:30
00:21
Abartı egzoz kullanan 9 motosikletliye 1 milyon 350 bin TL ceza | Video 02.07.2026 | 09:17
03:01
00:56
00:18
02:19
İzmir'de otoparkta yangın çıktı: 50 motosiklet ve 12 araç yandı | Video 02.07.2026 | 08:47
05:37
05:36
Alanya'da otelin çatı katında yangın çıktı | Video 02.07.2026 | 08:36