Video Yaşam Trafikte dehşet saçtı: Tartıştığı sürücünün camını yumruklarıyla paramparça etti! O anlar kamerada
Trafikte dehşet saçtı: Tartıştığı sürücünün camını yumruklarıyla paramparça etti! O anlar kamerada

Trafikte dehşet saçtı: Tartıştığı sürücünün camını yumruklarıyla paramparça etti! O anlar kamerada

02 Temmuz 2026 12:35

İstanbul Fatih'te çıkan kavgada aracından inen sürücü, diğer aracın camını yumruklayıp tuzla buz etti. Yanındaki kız çocuğuna aldırmadan etrafa saldıran adam cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa sürede yakalanan sürücüye 180 bin lira ceza kesilirken, aracı 60 gün trafikten men edildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

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Fatih'te bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada aracından inen sürücü, hızla diğer aracın yanına gitti. Camı yumruklayan adam dehşet saçtı. Adamın yumrukladığı araç camı adeta tuzla buz olurken, içerdeki sürücü ise büyük şok yaşadı. Kız çocuğu ise adamın kolundan tutarak ona engel olmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye çalışmaları kapsamında; araç sürücüsü Y.E olduğu tespit edildi. Yakalanan sürücüye "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmekten" toplam 180 bin lira ceza kesildi ve araç 60 gün trafikten men edilerek ehliyetine 60 gün süre ile geçici el konuldu. Araç sürücüsü Y.E hakkında adli işlem başlatıldı.

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