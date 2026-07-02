Video Yaşam Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: 'Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma, çok pişmanım' | Video
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: 'Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma, çok pişmanım' | Video

Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: 'Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma, çok pişmanım' | Video

02 Temmuz 2026 12:54

Antalya'da tartıştığı kuzeni Doğan Duman'ı (52) tabancayla 2 şarjör mermiyle vurarak öldüren Imad Almograbi (45) mahkemedeki savunmasında ailesi ve çocuklarıyla tehdit edildiğini öne sürerek, "Keşke onun yerine ben ölseydim. Çok pişmanım" dedi.

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Olay, 25 Kasım 2025'te saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde meydana geldi. İsrail vatandaşı olan kuzenler Imad Almograbi ile Doğan Duman, aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi. Bir süre sonra Almograbi ve Duman arasında tartışma, ardından da kavga çıktı. Panik yaşayan müşteriler uzaklaşmaya çalışırken, Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti. Şarjöründeki mermilerin bitmesi ile otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Doğan Duman'a yeniden ateş etmeyi sürdürdü. Çok sayıda merminin isabet ettiği Duman, yaşamını yitirdi.

10 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Olayın ardından otomobil ile kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre uzaklıkta yakalandı. Gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafeden çıkan Doğan Duman'ın kuzeni Imad Almograbi'nin omuz atmasıyla yere düştüğü, Almograbi'nin daha sonra tabancayla Duman'a şarjör bitene kadar ateş ettiği görüldü.

SANIK HAKİM KARŞISINDA

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Imad Almograbi, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Olay anını hatırlamadığını öne süren Imad Almograbi, Doğan Duman'ın kendisine hakaret edip tehditler savurduğunu belirterek, "Doğan bana çok fazla küfretti, ailemle tehdit etti. Mezardaki annemi çıkarıp kötü şeyler yapmakla, karımı kızlarımı pazarlamakla tehdit etti. Biz hepimiz bir aileyiz, ölen öz amcamın oğlu. Silahım belimde takılıydı. Keşke onun yerine ben ölseydim. 6 çocuğum var, hem kendi çocuklarım hem onun çocukları için çok üzgünüm. Tüm hayatım değişti. Filistin'den Türkiye'ye çocuklarımın can güvenliği için gelmiştim. 7 aydır tutukluyum, ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma. Çok pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmada izlenen görüntülerde tartışma seslerinin kayıtlara yansıdığını belirterek, görüntü çözümü yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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