Video Yaşam Motosikletleriyle şov yapan sürücüler, 300 bin TL cezaya çarptırıldı | Video
Motosikletleriyle şov yapan sürücüler, 300 bin TL cezaya çarptırıldı | Video

Motosikletleriyle şov yapan sürücüler, 300 bin TL cezaya çarptırıldı | Video

02 Temmuz 2026 14:12

Aksaray’da motosikletleriyle akrobatik hareketler yapıp, bu anlara ait görüntüleri sanal medyadan paylaşan 4 sürücüye toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Aksaray-Ankara kara yolu Taşpınar beldesi yakınlarında motosikletleriyle akrobatik hareketler yapan 4 sürücü, o anlara ait görüntüleri sanal medyadan paylaştı. İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücülerin Taşpınar beldesinde oturan Z.T. (19), E.U. (21), A.A. (18) ve R.Ö. (24) olduğunu belirledi. 4 sürücü, kullandıkları motosikletlerle beldede yakalandı.

Ekipler, sürücülerin ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullandıklarını, kask takmadıklarını ve trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdüklerini saptadı. 4 sürücü hakkında toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosikletler ise trafikten menedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosikletleriyle şov yapan sürücüler, 300 bin TL cezaya çarptırıldı | Video 01:02
Motosikletleriyle şov yapan sürücüler, 300 bin TL cezaya çarptırıldı | Video 02.07.2026 | 14:09
Kamyon, jandarma aracına çarptı: 2 asker hafif yaralanarak atlattı! Kaza anı kamerada 00:09
Kamyon, jandarma aracına çarptı: 2 asker hafif yaralanarak atlattı! Kaza anı kamerada 02.07.2026 | 14:04
SON DAKİKA: Mısır Çarşısı’ndaki baharatçıda yangın! | Video 00:16
SON DAKİKA: Mısır Çarşısı'ndaki baharatçıda yangın! | Video 02.07.2026 | 13:39
Diyarbakır’da üst geçitten düşen şahıs yaralandı: O anlar kamerada | Video 00:12
Diyarbakır'da üst geçitten düşen şahıs yaralandı: O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 13:08
Bandırma’da otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı | Video 02:53
Bandırma'da otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı | Video 02.07.2026 | 12:59
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: ’Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma, çok pişmanım’ | Video 03:50
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: 'Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma, çok pişmanım' | Video 02.07.2026 | 12:49
Trafikte dehşet saçtı: Tartıştığı sürücünün camını yumruklarıyla paramparça etti! O anlar kamerada 00:38
Trafikte dehşet saçtı: Tartıştığı sürücünün camını yumruklarıyla paramparça etti! O anlar kamerada 02.07.2026 | 12:31
Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı | Video 00:39
Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı | Video 02.07.2026 | 12:26
El freni çekilmeyen traktör metrelerce ilerledi, yoldan geçen sürücü durdurdu! O anlar kamerada | Video 02:02
El freni çekilmeyen traktör metrelerce ilerledi, yoldan geçen sürücü durdurdu! O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 11:53
Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video 01:29
Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 11:43
Kontrolsüz şekilde yan yola giren otomobil felakete sebep oldu: Motosiklet sürücüsü yola savruldu! | Video 00:31
Kontrolsüz şekilde yan yola giren otomobil felakete sebep oldu: Motosiklet sürücüsü yola savruldu! | Video 02.07.2026 | 11:42
Önce park halindeki araçlara daha sonra genç kadına çarptı: Ağır yaralanan kadın yoğun bakımda | Video 05:32
Önce park halindeki araçlara daha sonra genç kadına çarptı: Ağır yaralanan kadın yoğun bakımda | Video 02.07.2026 | 10:57
Bataryası değişecekti, bir anda alev aldı: Telefon tamircisi canını zor kurtardı | Video 02:39
Bataryası değişecekti, bir anda alev aldı: Telefon tamircisi canını zor kurtardı | Video 02.07.2026 | 10:42
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ölmüş, oğlu ise ağır yaralıydı: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti | Video 01:18
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ölmüş, oğlu ise ağır yaralıydı: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti | Video 02.07.2026 | 10:35
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu çaldı! Hırsızlıktan iki ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı | Video 03:46
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu çaldı! Hırsızlıktan iki ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı | Video 02.07.2026 | 10:27
’Var Mısın Yok Musun’a stratejileriyle damga vurdu! | Video 16:16
'Var Mısın Yok Musun'a stratejileriyle damga vurdu! | Video 02.07.2026 | 10:26
Şanlıurfa’da silahlı saldırı kamerada; 1 yaralı | Video 00:38
Şanlıurfa'da silahlı saldırı kamerada; 1 yaralı | Video 02.07.2026 | 10:04
Balkondaki saksının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı! Vatandaşlar müdahale etti | Video 00:48
Balkondaki saksının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı! Vatandaşlar müdahale etti | Video 02.07.2026 | 09:50
İzmir’de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 00:22
İzmir'de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 02.07.2026 | 09:41
Hatay’da inanılmaz olay: Aracın lastiği patlayınca başka aracın yedek lastiğini çaldılar! | Video 00:30
Hatay'da inanılmaz olay: Aracın lastiği patlayınca başka aracın yedek lastiğini çaldılar! | Video 02.07.2026 | 09:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA