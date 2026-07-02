Video Yaşam SON DAKİKA: Mısır Çarşısı'ndaki baharatçıda yangın! | Video
SON DAKİKA: Mısır Çarşısı'ndaki baharatçıda yangın! | Video

SON DAKİKA: Mısır Çarşısı'ndaki baharatçıda yangın! | Video

02 Temmuz 2026 13:43

SON DAKİKA: Fatih'te bulunan Mısır Çarşısı'ndaki 2 katlı baharatçıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Mısır Çarşısı’ndaki baharatçıda yangın! | Video 00:16
SON DAKİKA: Mısır Çarşısı'ndaki baharatçıda yangın! | Video 02.07.2026 | 13:39
Diyarbakır’da üst geçitten düşen şahıs yaralandı: O anlar kamerada | Video 00:12
Diyarbakır'da üst geçitten düşen şahıs yaralandı: O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 13:08
Bandırma’da otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı | Video 02:53
Bandırma'da otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı | Video 02.07.2026 | 12:59
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: ’Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma, çok pişmanım’ | Video 03:50
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: 'Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma, çok pişmanım' | Video 02.07.2026 | 12:49
Trafikte dehşet saçtı: Tartıştığı sürücünün camını yumruklarıyla paramparça etti! O anlar kamerada 00:38
Trafikte dehşet saçtı: Tartıştığı sürücünün camını yumruklarıyla paramparça etti! O anlar kamerada 02.07.2026 | 12:31
Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı | Video 00:39
Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı | Video 02.07.2026 | 12:26
El freni çekilmeyen traktör metrelerce ilerledi, yoldan geçen sürücü durdurdu! O anlar kamerada | Video 02:02
El freni çekilmeyen traktör metrelerce ilerledi, yoldan geçen sürücü durdurdu! O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 11:53
Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video 01:29
Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 11:43
Kontrolsüz şekilde yan yola giren otomobil felakete sebep oldu: Motosiklet sürücüsü yola savruldu! | Video 00:31
Kontrolsüz şekilde yan yola giren otomobil felakete sebep oldu: Motosiklet sürücüsü yola savruldu! | Video 02.07.2026 | 11:42
Önce park halindeki araçlara daha sonra genç kadına çarptı: Ağır yaralanan kadın yoğun bakımda | Video 05:32
Önce park halindeki araçlara daha sonra genç kadına çarptı: Ağır yaralanan kadın yoğun bakımda | Video 02.07.2026 | 10:57
Bataryası değişecekti, bir anda alev aldı: Telefon tamircisi canını zor kurtardı | Video 02:39
Bataryası değişecekti, bir anda alev aldı: Telefon tamircisi canını zor kurtardı | Video 02.07.2026 | 10:42
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ölmüş, oğlu ise ağır yaralıydı: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti | Video 01:18
Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ölmüş, oğlu ise ağır yaralıydı: 22 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesini kaybetti | Video 02.07.2026 | 10:35
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu çaldı! Hırsızlıktan iki ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı | Video 03:46
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu çaldı! Hırsızlıktan iki ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı | Video 02.07.2026 | 10:27
’Var Mısın Yok Musun’a stratejileriyle damga vurdu! | Video 16:16
'Var Mısın Yok Musun'a stratejileriyle damga vurdu! | Video 02.07.2026 | 10:26
Şanlıurfa’da silahlı saldırı kamerada; 1 yaralı | Video 00:38
Şanlıurfa'da silahlı saldırı kamerada; 1 yaralı | Video 02.07.2026 | 10:04
Balkondaki saksının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı! Vatandaşlar müdahale etti | Video 00:48
Balkondaki saksının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı! Vatandaşlar müdahale etti | Video 02.07.2026 | 09:50
İzmir’de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 00:22
İzmir'de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 02.07.2026 | 09:41
Hatay’da inanılmaz olay: Aracın lastiği patlayınca başka aracın yedek lastiğini çaldılar! | Video 00:30
Hatay'da inanılmaz olay: Aracın lastiği patlayınca başka aracın yedek lastiğini çaldılar! | Video 02.07.2026 | 09:28
Abartı egzoz kullanan 9 motosikletliye 1 milyon 350 bin TL ceza | Video 00:21
Abartı egzoz kullanan 9 motosikletliye 1 milyon 350 bin TL ceza | Video 02.07.2026 | 09:17
Yangını söndürmek için komşular seferber oldu: Çocuklar, su bidonlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı | Video 03:01
Yangını söndürmek için komşular seferber oldu: Çocuklar, su bidonlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı | Video 02.07.2026 | 09:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA