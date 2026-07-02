Adıyaman'da 3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs tutuklandı | Video
02 Temmuz 2026 14:50
Adıyaman'ın Besni İlçesinde yaklaşık 3 milyonluk hırsızlık olayına karışarak yakalanan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında M.B., N.B., B.B. ve E.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma çerçevesinde adresleri aranan şahıslardan B.B'nin 4 adet altın zincir kolye, 3 adet yüzük 3 bin 800 TL nakit para, soba borusunun içerisine saklanmış vaziyette; 4 adet altın bilezik 16 adet tam altın, 8 adet yarım altın, 2 adet çeyrek altın, 1 adet 1 gram altın, 2 adet altın bileklik, 2 adet altın küpe, ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., N.B., B.B. ve E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden E.B., savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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