Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda motosikletin gasp edildiği ortaya çıktı | Video
03 Temmuz 2026 09:15
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan geçen bir kişinin de vurulduğu ve 17 yaşındaki Beratcan Başboğa'nın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayda kullanılan motosikletin de şüpheliler tarafından gasp edildiği ortaya çıktı.
OLAYDA KULLANILAN MOTOSİKLET GASP EDİLMİŞ
Polis ekipleri; cinayet, kasten yaralama ve olayda kullanılmak üzere S.D.'ye ait motosikletin gasp edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, olaya karıştıkları tespit edilen şüpheliler S.K., F.K., C.A., Ö.K., E.K. ve Y.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen zanlılardan S.K., F.K., E.K. ve Ö.K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler C.A. ve Y.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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