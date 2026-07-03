Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda motosikletin gasp edildiği ortaya çıktı | Video

03 Temmuz 2026 09:15

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan geçen bir kişinin de vurulduğu ve 17 yaşındaki Beratcan Başboğa'nın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayda kullanılan motosikletin de şüpheliler tarafından gasp edildiği ortaya çıktı.