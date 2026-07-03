Video Yaşam Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda motosikletin gasp edildiği ortaya çıktı | Video
Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda motosikletin gasp edildiği ortaya çıktı | Video

Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda motosikletin gasp edildiği ortaya çıktı | Video

03 Temmuz 2026 09:15

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan geçen bir kişinin de vurulduğu ve 17 yaşındaki Beratcan Başboğa'nın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayda kullanılan motosikletin de şüpheliler tarafından gasp edildiği ortaya çıktı.

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Olay, 1 Temmuz akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu Y.B. (20) ve Beratcan Başboğa (17) ile bu sırada yoldan geçen yaya M.K. (45) yaralandı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki Başboğa, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi altına alınan yaya M.K.'nin tedavisinin sürdüğü, Y.B'nin ise işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenilmişti.

OLAYDA KULLANILAN MOTOSİKLET GASP EDİLMİŞ
Polis ekipleri; cinayet, kasten yaralama ve olayda kullanılmak üzere S.D.'ye ait motosikletin gasp edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, olaya karıştıkları tespit edilen şüpheliler S.K., F.K., C.A., Ö.K., E.K. ve Y.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen zanlılardan S.K., F.K., E.K. ve Ö.K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler C.A. ve Y.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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