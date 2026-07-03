Tunceli merkezli 4 ilde organize suç örgütü çökertildi: 3 kişi tutuklandı | Video
03 Temmuz 2026 15:07
Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışına gönderme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen 6 kişilik organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 30 Haziran'da Tunceli merkezli Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt lideriyle birlikte tüm şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda para hareketlerinin yer aldığı 2 not defteri, çok sayıda çalışma izin belgesi, sözleşme, davetiye, kimlik ve pasaport fotokopileri, para transfer evrakları ile 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 7 cep telefonu ve 7 SIM karta el konuldu. Ele geçirilen not defterleri ve yapılan incelemelerde örgütün mağdurlardan toplam 1 milyon 401 bin 550 TL ile 9 bin 700 dolar haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Adliyeye sevk edilen örgüt lideri S.T. ile E.M. ve İran uyruklu S.K.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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