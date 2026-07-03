Video Yaşam Tunceli merkezli 4 ilde organize suç örgütü çökertildi: 3 kişi tutuklandı | Video
Tunceli merkezli 4 ilde organize suç örgütü çökertildi: 3 kişi tutuklandı | Video

Tunceli merkezli 4 ilde organize suç örgütü çökertildi: 3 kişi tutuklandı | Video

03 Temmuz 2026 15:07

Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışına gönderme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen 6 kişilik organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, yurt dışına gönderilme vaadiyle 140 bin TL dolandırılan bir vatandaşın şikâyeti üzerine başlatıldı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, çok sayıda suç kaydı bulunan S.T. liderliğindeki 6 kişilik organize suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi. Şüphelilerin, Tunceli ve İstanbul başta olmak üzere oluşturdukları ağ üzerinden Türk vatandaşlarını yasal veya yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarma, yabancı uyruklu kişilere ise ikamet izni ve vatandaşlık alma vaadinde bulundukları belirlendi. Örgütün bu kapsamda sahte hastane raporları, konsolosluk belgeleri ve resmi ikamet evrakları düzenleyerek 8 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 30 Haziran'da Tunceli merkezli Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt lideriyle birlikte tüm şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda para hareketlerinin yer aldığı 2 not defteri, çok sayıda çalışma izin belgesi, sözleşme, davetiye, kimlik ve pasaport fotokopileri, para transfer evrakları ile 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 7 cep telefonu ve 7 SIM karta el konuldu. Ele geçirilen not defterleri ve yapılan incelemelerde örgütün mağdurlardan toplam 1 milyon 401 bin 550 TL ile 9 bin 700 dolar haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Adliyeye sevk edilen örgüt lideri S.T. ile E.M. ve İran uyruklu S.K.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balkon filesinde asılı kalan çocuğunu düşmesin diye dakikalarca tuttu! Annenin zor anları kamerada | Video 04:45
Balkon filesinde asılı kalan çocuğunu düşmesin diye dakikalarca tuttu! Annenin zor anları kamerada | Video 03.07.2026 | 14:03
İstanbul’da güpegündüz ev soyan 3 kadın yakalandı; 238 suç kaydı çıktı | Video 02:49
İstanbul'da güpegündüz ev soyan 3 kadın yakalandı; 238 suç kaydı çıktı | Video 03.07.2026 | 14:00
SON DAKİKA: Yapay zeka destekli çağrı merkezi çetesi çökertildi! İşte Maslak’taki o dolandırıcılık üssü: 51 şüpheli gözaltında | Video 12:15
SON DAKİKA: Yapay zeka destekli çağrı merkezi çetesi çökertildi! İşte Maslak’taki o dolandırıcılık üssü: 51 şüpheli gözaltında | Video 03.07.2026 | 13:52
Tunceli merkezli 4 ilde organize suç örgütü çökertildi: 3 kişi tutuklandı | Video 01:17
Tunceli merkezli 4 ilde organize suç örgütü çökertildi: 3 kişi tutuklandı | Video 03.07.2026 | 11:49
Yüksek sesle konuşurken uyardığı için komşusunun evine ateş açtı! O anlar kamerada | Video 01:16
Yüksek sesle konuşurken uyardığı için komşusunun evine ateş açtı! O anlar kamerada | Video 03.07.2026 | 10:14
Kocaeli’de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda motosikletin gasp edildiği ortaya çıktı | Video 01:59
Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda motosikletin gasp edildiği ortaya çıktı | Video 03.07.2026 | 09:11
Eskişehir’de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video 03:08
Eskişehir'de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video 03.07.2026 | 08:13
Uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti | Video 01:04
Uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti | Video 02.07.2026 | 16:54
Ümraniye’de kurşunlama eylemi hazırlığındaki şüpheliler yakalandı | Video 00:07
Ümraniye'de kurşunlama eylemi hazırlığındaki şüpheliler yakalandı | Video 02.07.2026 | 16:35
Küçük çocuğa amca dayağı: Bir elinde kazmayla yeğenini yerden yere vurdu! İşte o anlar... | Video 00:07
Küçük çocuğa amca dayağı: Bir elinde kazmayla yeğenini yerden yere vurdu! İşte o anlar... | Video 02.07.2026 | 15:12
Sarıyer’de fren yerine gaza bastı: 5 araca çarptı! Kaza anı kamerada 03:05
Sarıyer’de fren yerine gaza bastı: 5 araca çarptı! Kaza anı kamerada 02.07.2026 | 15:03
Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video 03:01
Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video 02.07.2026 | 14:57
Adıyaman’da 3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs tutuklandı | Video 00:28
Adıyaman'da 3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs tutuklandı | Video 02.07.2026 | 14:45
Arnavutköy’de gençler birbirine girdi: Şiddetli kavganın görüntüleri kameraya yansıdı | Video 00:15
Arnavutköy'de gençler birbirine girdi: Şiddetli kavganın görüntüleri kameraya yansıdı | Video 02.07.2026 | 14:22
Motosikletleriyle şov yapan sürücüler, 300 bin TL cezaya çarptırıldı | Video 01:02
Motosikletleriyle şov yapan sürücüler, 300 bin TL cezaya çarptırıldı | Video 02.07.2026 | 14:09
Kamyon, jandarma aracına çarptı: 2 asker hafif yaralanarak atlattı! Kaza anı kamerada 00:09
Kamyon, jandarma aracına çarptı: 2 asker hafif yaralanarak atlattı! Kaza anı kamerada 02.07.2026 | 14:04
SON DAKİKA: Mısır Çarşısı’ndaki baharatçıda yangın! | Video 00:16
SON DAKİKA: Mısır Çarşısı'ndaki baharatçıda yangın! | Video 02.07.2026 | 13:39
Diyarbakır’da üst geçitten düşen şahıs yaralandı: O anlar kamerada | Video 00:12
Diyarbakır'da üst geçitten düşen şahıs yaralandı: O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 13:08
Bandırma’da otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı | Video 02:53
Bandırma'da otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı | Video 02.07.2026 | 12:59
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: ’Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma, çok pişmanım’ | Video 03:50
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: 'Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma, çok pişmanım' | Video 02.07.2026 | 12:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA