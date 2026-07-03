Video Yaşam Balkon filesinde asılı kalan çocuğunu düşmesin diye dakikalarca tuttu! Annenin zor anları kamerada | Video
Balkon filesinde asılı kalan çocuğunu düşmesin diye dakikalarca tuttu! Annenin zor anları kamerada | Video

Balkon filesinde asılı kalan çocuğunu düşmesin diye dakikalarca tuttu! Annenin zor anları kamerada | Video

03 Temmuz 2026 14:09

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde balkonun koruma filesinin dışında asılı kalan küçük çocuğu annesi dakikalarca tuttu. Endişeli annenin "Korkuyorum" demesi cevaben "Ben ölürüm, onu kurtarırım" diyerek cevap veren itfaiye erinin fileleri kesmesiyle çocuk kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynadığı sırada odanın penceresinden dışarı çıkan küçük çocuk, balkona gerilen koruma filesinin dışına geçti. Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk, fileye tutunarak boşlukta asılı kaldı. Durumu fark eden anne, hızla hareket ederek çocuğunu yakaladı ve düşmemesi için sıkıca tuttu. Çocuğunu yukarı çekemeyen ancak düşmesine de izin vermeyen anne, balkonda yaklaşık 10 dakika boyunca mücadele verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Annenin çocuğu tutması sebebiyle yalnız olduğu daire kapısını dışarıdan gelecek yardımlara açamazken, vatandaşlar ise bir yandan dışarıda çarşaf gererek tedbir almaya çalışırken diğer yandan ise kapıyı kırmaya çalıştı. Bir vatandaş ise üst kattaki daireden kendini sarkıtarak çocuğu kurtarma girişiminde bulundu. Olay yerine doğru hızla ilerleyen itfaiye ekipleri, sokağın dar olması ve araçların gelişigüzel park edilmesi nedeniyle bölgeye girmekte büyük güçlük çekti.

"BEN ÖLÜRÜM DE ONU KURTARIRIM"
Merdiven yardımıyla balkona ulaşan itfaiye ekipleri çocuğa müdahale ederken anneden yardımcı olmasını istedi. Endişeli annenin "Korkuyorum" söylemine ise itfaiye erinin "Hiç merak etme. Ben ölürüm onu kurtarırım. Hiç bir şey olmaz" demesi ise dikkatlerden kaçmadı. Zamanla yarışan ekipler, aracın giremediği noktada araç merdivenini uzatarak çocuğa ulaşmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesi sonucu filenin kesilmesiyle küçük çocuk, annesi tarafından alınarak kurtarıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balkon filesinde asılı kalan çocuğunu düşmesin diye dakikalarca tuttu! Annenin zor anları kamerada | Video 04:45
Balkon filesinde asılı kalan çocuğunu düşmesin diye dakikalarca tuttu! Annenin zor anları kamerada | Video 03.07.2026 | 14:03
İstanbul’da güpegündüz ev soyan 3 kadın yakalandı; 238 suç kaydı çıktı | Video 02:49
İstanbul'da güpegündüz ev soyan 3 kadın yakalandı; 238 suç kaydı çıktı | Video 03.07.2026 | 14:00
SON DAKİKA: Yapay zeka destekli çağrı merkezi çetesi çökertildi! İşte Maslak’taki o dolandırıcılık üssü: 51 şüpheli gözaltında | Video 12:15
SON DAKİKA: Yapay zeka destekli çağrı merkezi çetesi çökertildi! İşte Maslak’taki o dolandırıcılık üssü: 51 şüpheli gözaltında | Video 03.07.2026 | 13:52
Yüksek sesle konuşurken uyardığı için komşusunun evine ateş açtı! O anlar kamerada | Video 01:16
Yüksek sesle konuşurken uyardığı için komşusunun evine ateş açtı! O anlar kamerada | Video 03.07.2026 | 10:14
Kocaeli’de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda motosikletin gasp edildiği ortaya çıktı | Video 01:59
Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda motosikletin gasp edildiği ortaya çıktı | Video 03.07.2026 | 09:11
Eskişehir’de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video 03:08
Eskişehir'de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video 03.07.2026 | 08:13
Uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti | Video 01:04
Uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti | Video 02.07.2026 | 16:54
Ümraniye’de kurşunlama eylemi hazırlığındaki şüpheliler yakalandı | Video 00:07
Ümraniye'de kurşunlama eylemi hazırlığındaki şüpheliler yakalandı | Video 02.07.2026 | 16:35
Küçük çocuğa amca dayağı: Bir elinde kazmayla yeğenini yerden yere vurdu! İşte o anlar... | Video 00:07
Küçük çocuğa amca dayağı: Bir elinde kazmayla yeğenini yerden yere vurdu! İşte o anlar... | Video 02.07.2026 | 15:12
Sarıyer’de fren yerine gaza bastı: 5 araca çarptı! Kaza anı kamerada 03:05
Sarıyer’de fren yerine gaza bastı: 5 araca çarptı! Kaza anı kamerada 02.07.2026 | 15:03
Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video 03:01
Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video 02.07.2026 | 14:57
Adıyaman’da 3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs tutuklandı | Video 00:28
Adıyaman'da 3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs tutuklandı | Video 02.07.2026 | 14:45
Arnavutköy’de gençler birbirine girdi: Şiddetli kavganın görüntüleri kameraya yansıdı | Video 00:15
Arnavutköy'de gençler birbirine girdi: Şiddetli kavganın görüntüleri kameraya yansıdı | Video 02.07.2026 | 14:22
Motosikletleriyle şov yapan sürücüler, 300 bin TL cezaya çarptırıldı | Video 01:02
Motosikletleriyle şov yapan sürücüler, 300 bin TL cezaya çarptırıldı | Video 02.07.2026 | 14:09
Kamyon, jandarma aracına çarptı: 2 asker hafif yaralanarak atlattı! Kaza anı kamerada 00:09
Kamyon, jandarma aracına çarptı: 2 asker hafif yaralanarak atlattı! Kaza anı kamerada 02.07.2026 | 14:04
SON DAKİKA: Mısır Çarşısı’ndaki baharatçıda yangın! | Video 00:16
SON DAKİKA: Mısır Çarşısı'ndaki baharatçıda yangın! | Video 02.07.2026 | 13:39
Diyarbakır’da üst geçitten düşen şahıs yaralandı: O anlar kamerada | Video 00:12
Diyarbakır'da üst geçitten düşen şahıs yaralandı: O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 13:08
Bandırma’da otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı | Video 02:53
Bandırma'da otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı | Video 02.07.2026 | 12:59
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: ’Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma, çok pişmanım’ | Video 03:50
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: 'Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma, çok pişmanım' | Video 02.07.2026 | 12:49
Trafikte dehşet saçtı: Tartıştığı sürücünün camını yumruklarıyla paramparça etti! O anlar kamerada 00:38
Trafikte dehşet saçtı: Tartıştığı sürücünün camını yumruklarıyla paramparça etti! O anlar kamerada 02.07.2026 | 12:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA