Balkon filesinde asılı kalan çocuğunu düşmesin diye dakikalarca tuttu! Annenin zor anları kamerada | Video
03 Temmuz 2026 14:09
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde balkonun koruma filesinin dışında asılı kalan küçük çocuğu annesi dakikalarca tuttu. Endişeli annenin "Korkuyorum" demesi cevaben "Ben ölürüm, onu kurtarırım" diyerek cevap veren itfaiye erinin fileleri kesmesiyle çocuk kurtarıldı.
Annenin çocuğu tutması sebebiyle yalnız olduğu daire kapısını dışarıdan gelecek yardımlara açamazken, vatandaşlar ise bir yandan dışarıda çarşaf gererek tedbir almaya çalışırken diğer yandan ise kapıyı kırmaya çalıştı. Bir vatandaş ise üst kattaki daireden kendini sarkıtarak çocuğu kurtarma girişiminde bulundu. Olay yerine doğru hızla ilerleyen itfaiye ekipleri, sokağın dar olması ve araçların gelişigüzel park edilmesi nedeniyle bölgeye girmekte büyük güçlük çekti.
"BEN ÖLÜRÜM DE ONU KURTARIRIM"
Merdiven yardımıyla balkona ulaşan itfaiye ekipleri çocuğa müdahale ederken anneden yardımcı olmasını istedi. Endişeli annenin "Korkuyorum" söylemine ise itfaiye erinin "Hiç merak etme. Ben ölürüm onu kurtarırım. Hiç bir şey olmaz" demesi ise dikkatlerden kaçmadı. Zamanla yarışan ekipler, aracın giremediği noktada araç merdivenini uzatarak çocuğa ulaşmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesi sonucu filenin kesilmesiyle küçük çocuk, annesi tarafından alınarak kurtarıldı.
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