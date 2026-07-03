Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video

03 Temmuz 2026 16:42

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mağdurların toplam 3 milyon 890 bin 832 TL zarara uğradığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma süreci sürüyor.