Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video
03 Temmuz 2026 16:42
Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mağdurların toplam 3 milyon 890 bin 832 TL zarara uğradığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma süreci sürüyor.
Eskişehir merkezli soruşturma kapsamında 30 Haziran 2026 tarihinde Antalya, Isparta ve Aydın illerinde 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamının yakalandığı operasyonda; 21 bin 700 Euro, 195 bin TL, 1 adet kuru sıkı tabanca, 12 cep telefonu, 1 laptop, 1 tablet, 1 SIM kart, 3 flash bellek ve 11 kredi kartı ele geçirildi. Yakalanan 12 şüpheli, bugün adli makamlara sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 03.07.2026 | 16:39
01:54
01:36
00:39
Osmaniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 03.07.2026 | 15:00
04:45
02:49
12:15
01:17
01:16
01:59
03:08
Eskişehir'de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video 03.07.2026 | 08:13
01:04
00:07
Ümraniye'de kurşunlama eylemi hazırlığındaki şüpheliler yakalandı | Video 02.07.2026 | 16:35
00:07
03:05
Sarıyer’de fren yerine gaza bastı: 5 araca çarptı! Kaza anı kamerada 02.07.2026 | 15:03
03:01
Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video 02.07.2026 | 14:57
00:28
Adıyaman'da 3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs tutuklandı | Video 02.07.2026 | 14:45
00:15
01:02
Motosikletleriyle şov yapan sürücüler, 300 bin TL cezaya çarptırıldı | Video 02.07.2026 | 14:09