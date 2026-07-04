Video Yaşam Şanlıurfa’da TIR’ın kamyona çarptığı ölümlü kaza kamerada | Video
Şanlıurfa’da TIR’ın kamyona çarptığı ölümlü kaza kamerada | Video

Şanlıurfa’da TIR’ın kamyona çarptığı ölümlü kaza kamerada | Video

04 Temmuz 2026 14:47

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde TIR’ın kamyona arkadan çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun Kırlık mevkisinde meydana geldi. Abdullah Ser (44) yönetimindeki 27 AZK 454 plakalı TIR, yol kenarında bekleyen Hüseyin K. idaresindeki 63 AGV 616 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kabini koparken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR şoförü Abdullah Ser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kamyon şoförü Hüseyin K. ise yapılan müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, bölgedeki bir tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürüklendiği ve sürücü kabininin araçtan koptuğu anlar yer aldı.Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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