Şanlıurfa'da 20 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video

04 Temmuz 2026 14:10

Şanlıurfa'da iletişim yoluyla kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtarak vatandaşları 20 milyon 345 bin TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.