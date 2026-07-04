Şanlıurfa'da 20 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video
04 Temmuz 2026 14:10
Şanlıurfa'da iletişim yoluyla kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtarak vatandaşları 20 milyon 345 bin TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
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