Bahçeye devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video
04 Temmuz 2026 13:53
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrilen iş makinesinin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada iş makinesi içerisinde sıkışan sürücü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Akbulut, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 36 yaşındaki sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Emek Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen İdris Akbulut'un kısa süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğu, kaza öncesinde kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirildi. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
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