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İstanbul sağanak yağmur: Caddeler su içinde kaldı, pazar esnafı zor anlar yaşadı | Video

İstanbul sağanak yağmur: Caddeler su içinde kaldı, pazar esnafı zor anlar yaşadı | Video

04 Temmuz 2026 12:10

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde caddeler su içinde kaldı. Ara sokaklarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Pazar esnafı zor anlar yaşadı.

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Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından, kentte sıcaklıklar 27 derece seviyelerine gerilerken, birçok ilçede sağanak yağış etkili oldu. Meteorolojik verilere göre, yağışın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde farklı bölgelerde yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, PAZAR ESNAFI ZOR ANLAR YAŞADI

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde caddede kanalizasyon borusu patladı. Cadde su içinde kaldı. Sultangazi, Esenler'de bazı sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kağıthane'de semt pazarında cadde göle döndü. Esnaf zor anlar yaşadı.

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