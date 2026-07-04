Video Yaşam Ardahan'da yaban domuzu sürüsü köye indi: O anlar kamerada | Video
Ardahan'da yaban domuzu sürüsü köye indi: O anlar kamerada | Video

Ardahan'da yaban domuzu sürüsü köye indi: O anlar kamerada | Video

04 Temmuz 2026 09:14

Ardahan'da gece saatlerinde yiyecek arayışıyla Çamlıçatak köyüne inen yaban domuzu sürüsü, güvenlik kamerasına yansıdı. Köy sokaklarında bir süre dolaşan domuzlar, çevrede yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürü hâlinde hareket eden yaban domuzlarının evlerin ve sokakların yakınlarında dolaştığı görüldü. Köy içinde bir süre Koray Kirman'a ait evin bahçesinde kalan hayvanlar, burada yiyecek arayışını sürdürdü.

Son dönemlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının, özellikle gece saatlerinde yerleşim yerlerine daha sık inmeye başladığı belirtilirken uzmanlar, vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmamaları, onları beslemeye çalışmamaları ve güvenli mesafeyi korumaları gerektiğini vurguluyor.

Gece yaşanan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ardahan’da yaban domuzu sürüsü köye indi: O anlar kamerada | Video 00:31
Ardahan'da yaban domuzu sürüsü köye indi: O anlar kamerada | Video 04.07.2026 | 09:06
Küçükçekmece’de makas atan sürücü kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video 02:54
Küçükçekmece'de makas atan sürücü kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video 04.07.2026 | 09:06
Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 02:04
Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 03.07.2026 | 16:39
Viranşehir’deki ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:54
Viranşehir'deki ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.07.2026 | 16:28
SON DAKİKA: Gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile dalga geçmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı | Video 01:36
SON DAKİKA: Gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile dalga geçmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı | Video 03.07.2026 | 15:33
Osmaniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 00:39
Osmaniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 03.07.2026 | 15:00
Balkon filesinde asılı kalan çocuğunu düşmesin diye dakikalarca tuttu! Annenin zor anları kamerada | Video 04:45
Balkon filesinde asılı kalan çocuğunu düşmesin diye dakikalarca tuttu! Annenin zor anları kamerada | Video 03.07.2026 | 14:03
İstanbul’da güpegündüz ev soyan 3 kadın yakalandı; 238 suç kaydı çıktı | Video 02:49
İstanbul'da güpegündüz ev soyan 3 kadın yakalandı; 238 suç kaydı çıktı | Video 03.07.2026 | 14:00
SON DAKİKA: Yapay zeka destekli çağrı merkezi çetesi çökertildi! İşte Maslak’taki o dolandırıcılık üssü: 51 şüpheli gözaltında | Video 12:15
SON DAKİKA: Yapay zeka destekli çağrı merkezi çetesi çökertildi! İşte Maslak’taki o dolandırıcılık üssü: 51 şüpheli gözaltında | Video 03.07.2026 | 13:52
Tunceli merkezli 4 ilde organize suç örgütü çökertildi: 3 kişi tutuklandı | Video 01:17
Tunceli merkezli 4 ilde organize suç örgütü çökertildi: 3 kişi tutuklandı | Video 03.07.2026 | 11:49
Yüksek sesle konuşurken uyardığı için komşusunun evine ateş açtı! O anlar kamerada | Video 01:16
Yüksek sesle konuşurken uyardığı için komşusunun evine ateş açtı! O anlar kamerada | Video 03.07.2026 | 10:14
Kocaeli’de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda motosikletin gasp edildiği ortaya çıktı | Video 01:59
Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda motosikletin gasp edildiği ortaya çıktı | Video 03.07.2026 | 09:11
Eskişehir’de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video 03:08
Eskişehir'de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video 03.07.2026 | 08:13
Uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti | Video 01:04
Uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti | Video 02.07.2026 | 16:54
Ümraniye’de kurşunlama eylemi hazırlığındaki şüpheliler yakalandı | Video 00:07
Ümraniye'de kurşunlama eylemi hazırlığındaki şüpheliler yakalandı | Video 02.07.2026 | 16:35
Küçük çocuğa amca dayağı: Bir elinde kazmayla yeğenini yerden yere vurdu! İşte o anlar... | Video 00:07
Küçük çocuğa amca dayağı: Bir elinde kazmayla yeğenini yerden yere vurdu! İşte o anlar... | Video 02.07.2026 | 15:12
Sarıyer’de fren yerine gaza bastı: 5 araca çarptı! Kaza anı kamerada 03:05
Sarıyer’de fren yerine gaza bastı: 5 araca çarptı! Kaza anı kamerada 02.07.2026 | 15:03
Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video 03:01
Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video 02.07.2026 | 14:57
Adıyaman’da 3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs tutuklandı | Video 00:28
Adıyaman'da 3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs tutuklandı | Video 02.07.2026 | 14:45
Arnavutköy’de gençler birbirine girdi: Şiddetli kavganın görüntüleri kameraya yansıdı | Video 00:15
Arnavutköy'de gençler birbirine girdi: Şiddetli kavganın görüntüleri kameraya yansıdı | Video 02.07.2026 | 14:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA