Ardahan'da yaban domuzu sürüsü köye indi: O anlar kamerada | Video
04 Temmuz 2026 09:14
Ardahan'da gece saatlerinde yiyecek arayışıyla Çamlıçatak köyüne inen yaban domuzu sürüsü, güvenlik kamerasına yansıdı. Köy sokaklarında bir süre dolaşan domuzlar, çevrede yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.
Son dönemlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının, özellikle gece saatlerinde yerleşim yerlerine daha sık inmeye başladığı belirtilirken uzmanlar, vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmamaları, onları beslemeye çalışmamaları ve güvenli mesafeyi korumaları gerektiğini vurguluyor.
Gece yaşanan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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