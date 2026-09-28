Video Ekonomi Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz | Video
Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz | Video

Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz | Video

28 Eylül 2026 14:37

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz" dedi.

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