Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz | Video

28 Eylül 2026 14:37

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz" dedi.