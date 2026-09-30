Türkiye Sigorta Birliği: BES'te sistemik sorun yok, yakından takip ediliyor | Video
30 Eylül 2026 16:01
Türkiye Sigorta Birliği "BES'te herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" açıklamasında bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:17
Gram altın yükselişte! Uzman isim o tarihi işaret etti...| Video 30.09.2026 | 16:26
02:15
02:53
02:46
07:35
00:35
05:31
01:48
BİR ŞEHİR, BİR ÜRETİM HİKÂYESİ: BURSA 22.09.2026 | 11:48
02:10
Fikrini Kutuplara Taşı | Video 18.09.2026 | 09:47
00:54
Akıncı hava hedefini Sungur ile vurdu | Video 16.09.2026 | 10:34
03:06
03:18
05:50
03:00
03:08
2025 yılı Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması | Video 11.08.2026 | 10:26
02:39
3. Jet Luck yarışmasını kazanan girişimciler belli oldu | Video 07.08.2026 | 15:21
04:14
03:04
02:26