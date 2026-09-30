Türkiye Sigorta Birliği: BES'te sistemik sorun yok, yakından takip ediliyor | Video

30 Eylül 2026 16:01

Türkiye Sigorta Birliği "BES'te herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" açıklamasında bulundu.