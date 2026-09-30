Gram altın yükselişte! Uzman isim o tarihi işaret etti...| Video
30 Eylül 2026 16:26
ABD'den gelen kritik verilerin ardından altın fiyatlarında hareketlilik arttı. Ons altın 4.200 dolar bandını aşarken gram altın ise 6.650 TL'ye yükseldi. Ekonomist Üzeyir Doğan, altın ve gümüş üzerindeki kritik tarihleri açıkladı...
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