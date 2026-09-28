Video Yaşam Oyuncak 11 yaşındaki Furkan'ın elinde patladı: Ailesi suç duyurusunda bulundu! | Video
Oyuncak 11 yaşındaki Furkan'ın elinde patladı: Ailesi suç duyurusunda bulundu! | Video

Oyuncak 11 yaşındaki Furkan'ın elinde patladı: Ailesi suç duyurusunda bulundu! | Video

28 Eylül 2026 15:59

Ankara'da alışveriş merkezindeki oyuncak dükkanından satın aldıkları yumuşak ve esnek stres oyuncağı elinde patlayan Furkan Seçkin'in (11) cildinde 2'nci derece yanık ve kızarıklık oluştu. Aile, ürünün tedarikinden tüketiciye sunulmasına kadar tüm süreçlerde sorumluların belirlenip, haklarında 'Taksirle yaralama' suçundan dava açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

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Hümeyra ve Erdal Seçkin çiftinin 3 çocuğundan Furkan Seçkin, alışveriş merkezindeki oyuncak dükkanından satın aldıkları yumuşak ve esnek stres oyuncağını, sert bir kıvama gelmesi için buzdolabına koydu. Seçkin'in buzdolabından çıkardığı oyuncak, oynadığı sırada patladı. Oyuncağın içindeki jelin akması sonucu Seçkin'in cildinde kızarıklık ve soyulma oluştu. Ailesi tarafından Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Furkan Seçkin'in ayağından 2'nci derece yanık tespit edildi. Tedavisi tamamlanan Furkan'ın kontrolleri sürerken aile, ürünün ambalajında yeterli güvenlik uyarısı bulunmadığını öne sürerek, sorumlular hakkında 'Taksirle yaralama' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'ÇOCUĞUMUN ÇEKTİĞİ ACIYI KALDIRAMIYORUM'

Ev kadını anne Hümeyra Seçkin (45), oğluna sınavda başarılı olması nedeniyle ödül olarak oyuncağı aldığını söyleyerek, "Ankara'da herkes tarafından bilinen bir alışveriş merkezinden herkes tarafından bilinen bir oyuncakçıdan alınmış bir oyuncak. Çocuğum akşam buzdolabına koymuş oyuncağı. Sabah çıkarmış oynamaya başlamış. Odasından çok içler acısı dehşet verici bir sesle seslendi bana. 'Anne yardım et ayağım' dedi. Koşarak gittim, 'Anne oyuncak ayağıma patladı, canım çok yanıyor' dedi. Hemen duşa götürdüm, soğuk suyu açtım. Sonra hastaneye gittik. Doktorlar çok şaşırdı, oyuncağı görmek istediler. Ben çocuğumun çektiği acıyı kaldıramıyorum. Çocuğum derslerinden geri kaldı. Bir anne olarak tek temennim bu oyuncağın piyasadan toplatılması. Yüzüne de gelebilirdi. 3-4 yaşlarında bir çocuk alırsa ağzında parçalayabilirdi. Böyle bir şeyin geri dönüşü mümkün değil" diye konuştu.

Elektrik elektronik mühendisi baba Erdal Seçkin (52), "Böyle sıradan bir oyuncakla başımıza böyle bir şey gelmesi bizi çok üzdü. Bu yanma olayının üzerine biz de dava açmaya karar verdik açıkçası ve ısrarla hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Başkaları da bundan etkilenmesin diye uğraşacağız" dedi.

'KAMU DAVASI AÇILMASINI TALEP ETTİK'

Ailenin avukatı Handan Sayan Özgül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek, "Ürünün tedarik ve güvenlik kontrol süreçlerinden sorumlu kişilerin tespit edilerek, haklarında kamu davası açılmasını talep ettik. Bu ürünün tedarikinden dağıtımına, dağıtımdan tüketiciye sunulan bütün birimlere karşı davamız açtık. Bu ürün nasıl tedarik edildi? Üzerinde güvenlik uyarıları var mıydı? Güvenlik denetimleri yapıldı mı? Güvenlik denetimini sonucunda ne ortaya çıktı? Üründe 'Dolaba koymayın' şeklinde bir uyarı yok. Bununla alakalı dilekçemizi verdik, aynı zamanda arabuluculuğa da başvurduk. Tazminat davası da açacağız. Henüz bize bir geri dönüş olmadı. Bu süreçte beklentimiz oyuncağın toplatılması veya oyuncağın kutusunun değiştirilerek gerekli uyarıların eklenmesidir" dedi.

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