Adana'da nefes kesen operasyonda gözaltına alınmıştı! Polise el bombasıyla direnen şüpheli tutuklandı | Video

29 Eylül 2026 10:21

Adana'da polise teslim olmamak için el bombasının pimini çeken cezaevi firarisinin yakalandığı olayın detayları belli oldu. Pimi çekilen el bombasının, bomba imha uzmanlarınca mandalının koli bandı ile sabitlenmesiyle etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Polise direnen şahıs ile el bombasını temin eden şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Eylül günü Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerini kurşunlama suçundan aranan, ayrıca dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından da kaydı bulunan cezaevi firarisi Mehmet Şirin D.'nin (24) bir evde saklandığını belirledi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Polis ekiplerini fark eden Mehmet Şirin D., pencereden dışarı doğru tabancayla rastgele ateş açarak teslim olmamak için direndi. Ardından el bombasını göstererek pimini çekti. Bölgeye Terörle Mücadele, Özel Harekat, bomba imha uzmanları ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.



BOMBA İMHA UZMANININ MÜDAHALESİYLE EL BOMBASI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından Mehmet Şirin D.,'nin elindeki pimi çekilmiş bomba, bomba imha uzmanı tarafından mandalı üzerindeyken dikkatli şekilde koli bandıyla sarılıp sabitlendi. Ekiplerin bu müdahalesiyle el bombası etkisiz hale getirildi.



EL BOMBASINI KİMDEN ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Şirin D., emniyetteki sorgusunda el bombasını Hasan Ç.'den (32) aldığını itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri, Hasan Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Hasan Ç.'nin Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığı tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hasan Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hasan Ç.'nin uyuşturucu kullanımı ve ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Şirin D. ile Hasan Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.