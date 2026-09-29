Az kalsın canından oluyordu! Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı: "Ölebilirdim" | Video

29 Eylül 2026 11:04

Başakşehir'de 12 yaşındaki kızıyla fırına ekmek almaya gittiği sırada motosikletin çarptığı Mehmet Kartop (45), yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürerken, vücudunda kırıklar oluşan Kartop, tedavisinin ardından taburcu oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında kızıyla yaşadığı korku dolu anları anlatan Kartop, “Kızım o anda kanı gördü, 'Baba, baba' diye sarıldı. Şükrediyorum ki kızıma değil de bana vurdu. Kafam yere gelse ölebilirdim, hızlı gitmesinler” dedi.