Konya'da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! | Video

29 Eylül 2026 11:10

Konya'da faaliyet gösteren özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşananlar dehşete düşürdü. 2 Haziran'da meydana gelen olayda hasta bakıcı Halil İbrahim B., 3 zihinsel engelli kişiyi etkinlik odasına kilitledi. Odaya kilitlenenlerden Halil İbrahim Gazioğlu (45), Ahmet İsmail Genç'in (57) gözlerine defalarca kez parmağını sokarak ağır yaraladı. Halil İbrahim Yalaz (28) ise Genç'in üzerine atlayıp, bacaklarına baskı uygulayarak darp etti. Yaklaşık 2 saat boyunca süren dehşet anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal hizmet uzmanı, kurumun sorumlu müdürü, hasta bakıcı, bakım merkezinin kurucu müdürü ve teknisyen gözaltına alındı.