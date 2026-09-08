TEM Otoyolu'nda tehlikeli yolculuk: 2 kişi skuterla kilometrelerce ilerledi | Video

08 Eylül 2026 14:42

İstanbul'da 2 kişi, elektrikli scooter ile TEM Otoyolu'na çıkarak kilometrelerce yol kat etti. Sultangazi istikametine ilerleyen sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.