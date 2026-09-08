TEM Otoyolu'nda tehlikeli yolculuk: 2 kişi skuterla kilometrelerce ilerledi | Video
08 Eylül 2026 14:42
İstanbul'da 2 kişi, elektrikli scooter ile TEM Otoyolu'na çıkarak kilometrelerce yol kat etti. Sultangazi istikametine ilerleyen sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki elektrikli scooterla TEM Otoyolu'na çıktı. Çıkmamaları gereken otoyolda Sultangazi istikametine doğru ilerleyen sürücüler, yoğun ve hızlı akan araç trafiğinde kilometrelerce yol kat etti.
İki scooter sürücüsü, hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Zaman zaman hızla seyreden araçların arasında ilerleyen sürücülerin kilometrelerce süren tehlikeli yolculuğu, aynı istikamette seyreden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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