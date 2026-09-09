Oto tamirhanesinde korkunç kaza: 13 yaşındaki çırak hayatını kaybetti | Video

09 Eylül 2026 08:48

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çırak olarak çalıştığı oto tamirhanesinde bakımını yaptığı aracın motorunda yaşanan patlamada kopan parçanın başına isabet ettiği 13 yaşındaki Tunç Çam hayatını kaybetti.