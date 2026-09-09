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Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yere savruldu: O anlar kamerada

Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yere savruldu: O anlar kamerada

09 Eylül 2026 10:07

Bolu'da yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çarparak savrulan kadın motosiklet sürücüsü, yerde acı içinde kıvrandı. Yaralı kadının otomobil sürücüsüyle ilginç diyaloğu dikkat çekerken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö.D. yönetimindeki 14 ADV 389 plakalı motosiklet cadde üzerinde ilerlediği sırada, park halindeki 14 AAT 065 plakalı otomobil yola çıktı. Otomobile çarpmamak için kaldırıma doğru manevra yapan S.Ö.D., önce kaldırıma, ardından taş dubaya çarparak yere düştü. Yaralanan kadın sürücünün yardımına çevredekiler koştu.
Yerde acı çeken motosiklet sürücüsü S.Ö.D. "Kolum!" diyerek feryat ederken otomobil sürücüsüne, "Önüme çıktı, onun yüzünden oldu. Önüme çıktın, ben duramadım. Kolum çok kötü" dedi.

Otomobil sürücüsü ise, "Geçmiş olsun. Kameraya bakarız ama çok atlamadım öyle. Özür dilerim ama ben sinyalimi verdim, sen arkadan hızlı geldin. Polis gelir, bakar" diyerek cevap verdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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