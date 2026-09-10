Video Yaşam Bursa’da samanlık alevlere teslim oldu! | Video
Bursa’da samanlık alevlere teslim oldu! | Video

Bursa’da samanlık alevlere teslim oldu! | Video

10 Eylül 2026 08:46

Bursa’nın Kestel ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, Kestel ilçesi Erdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 araç ve 1 dron ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale çalışmalarına BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2 kepçe, 1 jetting aracı ve 2 su tankeri, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ. tarafından ise 2 su tankeriyle destek verildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, çıkış sebebi araştırılıyor.

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