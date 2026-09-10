Bursa’da samanlık alevlere teslim oldu! | Video

10 Eylül 2026 08:46

Bursa’nın Kestel ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kestel ilçesi Erdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 araç ve 1 dron ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale çalışmalarına BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2 kepçe, 1 jetting aracı ve 2 su tankeri, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ. tarafından ise 2 su tankeriyle destek verildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, çıkış sebebi araştırılıyor.