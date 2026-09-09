Otoyolda düğün konvoyu oluşturan sürücülere ceza yağdı | Video
09 Eylül 2026 16:18
Hatay'da otoyolda düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye düşüren 8 sürücüye 84 bin 308 TL trafik cezası uygulandı.Dörtyol ilçesinde otoyolda düğün konvoyu oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine Otoyol Jandarması ekipleri araçları ve sürücüleri tespit etti.
Jandarma ekipleri tarafından; 8 araca toplam 84 bin 308 TL trafik cezası uygulandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
Otoyolda düğün konvoyu oluşturan sürücülere ceza yağdı | Video 09.09.2026 | 16:16
04:38
Avcılar'da depo olarak kullanılan garajda yangın | Video 09.09.2026 | 16:14
00:37
Tunceli'de kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 09.09.2026 | 14:49
00:23
00:49
Atakum'daki uyuşturucu operasyonunda 24 bin 640 hap ele geçirildi | Video 09.09.2026 | 14:02
02:11
02:26
Daire alev alev yandı, mahalleli panikle sokağa döküldü | Video 09.09.2026 | 12:51
00:11
Motosiklet TIR'a ok gibi saplandı! Sürücünün ağır yaralandığı kaza kamerada 09.09.2026 | 12:18
00:31
Otomobil önce park halindeki araca ardından duvara çarptı: Kaza anı kamerada 09.09.2026 | 12:10
00:29
Diyarbakır'da seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu | Video 09.09.2026 | 11:42
00:11
Sakarya'nın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 09.09.2026 | 11:28
02:00
Rize'de bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerince söndürüldü | Video 09.09.2026 | 11:21
02:21
00:49
Atakum’da uyuşturucu operasyonu! 24 bin 640 hap ele geçirildi | Video 09.09.2026 | 10:48
05:23
02:38
01:08
00:54
00:35