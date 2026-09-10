Video Yaşam AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

10 Eylül 2026 09:39

SON DAKİKA... AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri incelendi. Yapılan incelemelerde, 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon lirasının ise nakit olarak çekildiği belirlendi. Nakit çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği belirlendi. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilen miktardan eksik teslim edildiği tespit edildi.

YARDIM MALZEMELERİ HAK SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

Öte yandan, bağışların 2 milyar liradan fazla kısmının konut projeleri için harcandığı, ancak yapılan konut ve okulların sayı ve nitelikleri dikkate alındığında bu miktarın oldukça yüksek olduğu ve durumun şüphe içerdiğinin belirlendiği öğrenildi. Konut ve okul harcamalarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyetinin, yerinde incelemeler de dahil olmak üzere mali ve fiziki incelemeleri kapsayan detaylı çalışma yürüttüğü belirtildi. Toplanan bağışların 1 milyar liradan fazla kısmının ise mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı öğrenildi. Ayrıca İzmit'te bulunan depolarda depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Söz konusu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

45 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 7 Eylül'de 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ü emniyetten serbest bırakıldı. 45 şüpheli ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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