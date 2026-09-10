Hatay'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 371 kök kenevir ele geçirildi | Video
10 Eylül 2026 11:03
Hatay’ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 371 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy ve Yaylıca mahallelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında drone destekli çalışma gerçekleştirdi. M.A., R.A. ve N.B. isimli şahıslara ait parsellerde yapılan aramalarda 371 kök kenevir bitkisi (skunk) ele geçirildi.
Operasyonda M.A., R.A. ve N.B. gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
02:02
Ortaköy'de havaya ateş açan şüpheli motosiklette yakalandı | Video 10.09.2026 | 09:37
01:14
00:48
Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 10.09.2026 | 09:16
00:57
00:44
Aracı takip ederek önünü kesen sürücülere 360 bin TL ceza! O anlar kamerada 10.09.2026 | 09:05
01:06
01:03
Bursa’da samanlık alevlere teslim oldu! | Video 10.09.2026 | 08:41
00:53
Çorum'da 3 ev ve 3 ahır yangında kül oldu | Video 10.09.2026 | 08:40
02:51
Ankara'da düğünde havaya ateş açan 6 şahıs gözaltına alındı | Video 10.09.2026 | 08:31
01:44
Kartal'da alev alev yanan market kullanılamaz hale geldi | Video 10.09.2026 | 08:31
00:30
Kaldırımdan seken otomobil 1 metrelik duvarı aştı: O anlar kamerada 09.09.2026 | 18:30
00:52
00:20
Otoyolda düğün konvoyu oluşturan sürücülere ceza yağdı | Video 09.09.2026 | 16:16
04:38
Avcılar'da depo olarak kullanılan garajda yangın | Video 09.09.2026 | 16:14
00:37
Tunceli'de kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 09.09.2026 | 14:49
00:23
00:49
Atakum'daki uyuşturucu operasyonunda 24 bin 640 hap ele geçirildi | Video 09.09.2026 | 14:02
02:11
02:26
Daire alev alev yandı, mahalleli panikle sokağa döküldü | Video 09.09.2026 | 12:51